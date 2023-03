Winterliche Fahrverhältnisse Mehrere Verletzte: Schnee sorgte für Unfälle auf Kärntens Straßen Kärnten - In der Nacht auf Sonntag gab es Schneefälle bis in tiefe Lagen. Die winterlichen Fahrverhältnisse sorgten leider auch für einige Unfälle auf Kärntens Straßen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Feistritz im Rosental

So verlor ein 19-jähriger Lenker aus Klagenfurt aufgrund von winterlichen Fahrverhältnissen auf der L99 Köttmannsdorfer Landesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit dem betonierten Wasserschacht. Bei dem Unfall wurden die vier Mitfahrer (im Alter zwischen 16 und 19) unbestimmten Grades verletzt und von den Rettungskräften ins UKH Klagenfurt gebracht. Der Lenker wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr geborgen werden. Daran entstand Totalschaden.

Auto kam ins Schleudern

Ein 18-Jähriger aus Klagenfurt am Wörthersee lenkte in der Nacht auf Sonntag sein Auto in Feldkirchen auf der Turracher Bundesstraße. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam er ins Schleudern und anschließend von der Straße ab. Durch den Unfall wurden die 16-jährige Beifahrerin aus Klagenfurt und ein weiterer 19-jähriger Fahrzeuginsasse aus Klagenfurt leicht verletzt. Der Fahrer und eine weitere 16-jährige Mitfahrerin aus Tirol blieben unverletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Fahrzeugbergung und Abschleppung erfolgten durch die Feuerwehr.

Alkolenker (16) stürzte mit Auto fast in Fluss

Bei diesem Unfall dürften allerdings nicht die winterlichen Fahrverhältnisse schuld gewesen sein: Ein betrunkener 16-Jähriger aus Spittal an der Drau lenkte in der Nacht auf Sonntag ein Fahrzeug, ohne einen Führerschein zu besitzen. Auf der Gemeindestraße in Mühldorf kam er von der Fahrbahn ab und stürzte über die Böschung in Richtung Möll. Er touchierte dabei mehrere Bäume am Flussufer. Das Fahrzeug blieb anschließend in der Böschung hängen. Durch den Unfall wurden die Front- und Seitenairbags ausgelöst. Am PKW entstand Totalschaden. Der 16-jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.