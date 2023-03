Schauspielhaus „Coltan-Fieber – Connecting People“ beim FESPACO-Film-Festival Graz - Der vom Schauspielhaus Graz koproduzierte Dokumentarfilm „Coltan-Fieber – Connecting People“ in der Regie von Jan-Christoph Gockel wurde zum renommierten FESPACO-Film-Festival eingeladen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © Montage: peaches&rooster

Das in Ouagadougou biennal veranstaltete FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou) findet von 25. Februar bis 4. März statt und gilt als größtes Filmfestival des afrikanischen Kontinents.

„Coltan-Fieber – Connecting People“

Aus 1.200 eingereichten Filmen wurden in den verschiedenen Kategorien 170 Filme ausgewählt, darunter die kongolesisch-deutsch-österreichische Koproduktion „Coltan-Fieber – Connecting People“. Der Film wird am Dienstag, den 28. Februar, um 20.30 Uhr in Ouagadougou projiziert.

Im Schauspielhaus Graz

Das vorangegangene Theaterstück von Regisseur Jan-Christoph Gockel, „Coltan-Fieber | La Fièvre du Coltan“, und das begleitende Filmmaterial waren bei den jeweiligen Ausgaben des Internationalen Dramatikerfestivals Graz 2016 und 2021 im Schauspielhaus Graz zu sehen. Am 24. Jänner 2022 kam der Film „Coltan-Fieber – Connecting People“ im Rahmen des 43. Filmfestival Max Ophüls Preis zu seiner Weltpremiere.