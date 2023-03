Viele Events geplant Kärntner Tourismus­schule: Anmelde­phase für das kommende Schul­jahr hat begonnen Villach - Die KTS versteht sich seit über 50 Jahren als DIE Lebens- und Genussschule im Alpe-Adria Raum und ein Sprungbrett für eine weltweite Karriere. Die Schule bietet ihren rund 300 Schüler/innen und Kollegstudierenden eine angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © KTS – Kärntner Tourismusschule



Das erste Semester ist an der Kärntner Tourismusschule mit zahlreichen Events zu Ende gegangen. Die Schüler/innen der ersten Klassen durften am Villacher Wochenmarkt kochen, die angehenden Jungsommeliers haben mit der Weinlese und anschließenden Verarbeitung am Weingut Egger/Sternberg wieder zum Gelingen des heurigen Hausweins beigetragen. Schüler/innen haben Junior Companies mit nachhaltigen Konzepten gegründet.

Schwerpunkttag geplant

Im Rahmen eines Kolleg- und Diplomarbeitsprojektes ist für 14. März 2023 ein Schwerpunkttag „SLOW FOOD WERKSTATT – goes VEGGIE geplant. Auch die Teilnahme an der Tourismusmesse ITB in Berlin steht wieder am Programm. So vielfältig wie die Angebote und Aktivitäten in der KTS sind auch die Karrierechancen. Die Anmeldephase für das kommende Schuljahr hat begonnen. In der Höheren Lehranstalt für Tourismus kann man aus drei Spezialisierungen – Hotelmanagement, Internationales Tourismusmanagement und Tourismus und Pferdewirtschaft – wählen.

© KTS – Kärntner Tourismusschule © KTS – Kärntner Tourismusschule © KTS – Kärntner Tourismusschule

„5-Sterne Management – ALL INCLUSIVE“

Für Maturanten/innen bietet sich das das neue zweijährige Kolleg für Tourismus „5-Sterne Management – ALL INCLUSIVE“ mit Gewerbeberechtigung und vielen Praxiszertifikaten an. Internationalität wird großgeschrieben, z.B. durch das erfolgreiche Netzwerk der „KTS-Family“ in aller Welt, geförderte Erasmus+ Praktika, Englisch als Arbeitssprache und die Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Auch beim Falstaff YTC 2022 haben sich die KTS Schülerinnen mit zwei Mal Gold und einmal Silber in den Kategorien Bar, Gastgeber und Küche bewiesen. Mehr Infos findet ihr hier.