Dreist! Reifen auf­gestochen: Un­bekannte beschädigten acht Autos Klagenfurt - Am Samstagabend wurden in der Schützenstraße mehrere Autoreifen aufgestochen. Die Polizei ermittelt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (36 Wörter) © Spitzi-Foto/ #423609397 /stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter beschädigten am 25. Februar, zwischen 20.30 und 22 Uhr, in der Schützenstraße in Klagenfurt die Reifen abgestellter Fahrzeuge. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden bei insgesamt acht Fahrzeugen zehn Reifen aufgestochen, informiert die Polizei.