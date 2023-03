Veranstaltung

Bikertreffen in der West-Steiermark feiert dieses Jahr Jubiläum

St. Josef - Am Samstag, den 24. Juni 2023, findet in St. Josef, in der West-Steiermark, das zehnte Bikertreffen statt. Start ist um 9 Uhr.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (155 Wörter)