Heute Mittag

Kaminbrand in Spittal: Feuerwehr musste ausrücken

Spittal an der Drau - Am heutigen Sonntag, den 26. Februar, mussten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Spittal an der Drau zu einem Kaminbrand ausrücken.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (67 Wörter)