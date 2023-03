Revision Schlossbergbahn fährt seit heute wieder Graz - Die Schlossbergbahn ist ab heute wieder im Betrieb. Die alljährliche, gesetzlich vorgeschriebene, Revision der Schlossbergbahn fand heuer zwischen den 30. Jänner und dem 26. Februar statt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) © Graz Tourismus/Schiffer

Wir berichteten am 30. Jänner über die vorübergehende Schließung der Schlossbergbahn. Ab heute ist sie wieder in Betrieb. Üblicherweise führen Seilbahnen im Frühjahr und im Herbst die von der Seilbahnbehörde vorgeschriebenen Revisionsarbeiten durch. Die Schlossbergbahn führt diese Arbeiten konzentriert im Monat Februar, dem umsatzschwächsten Monat des Jahres, durch. In diesem Monat finden keine Veranstaltungen am Schlossberg statt und die Gastronomie vor Ort macht eine Winterpause.