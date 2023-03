Insgesamt zwei Millionen Euro Mit 126.000 Euro: Land Kärnten unterstützt Erdbebenopfer Kärnten - "In der letzten Regierungssitzung dieser Legislaturperiode wurden noch viele Beschlüsse gefasst", betonte Landeshauptmann Peter Kaiser vor einigen Tagen. Zudem habe man 126.000 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien bereitgestellt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) Insgesamt zwei Millionen Euro soll es für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien von Österreichs Bundesländern geben. © Bundesheer

Insgesamt zwei Millionen Euro hat die Landeshauptleutekonferenz beschlossen, an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu spenden. Anhand eines ausgeklügelten Bevölkerungsschlüssels wird Kärnten 126.000 Euro davon bezahlen. Generell wurden in der letzten Regierungssitzung vor der Landtagswahl in einer Woche einige wesentliche Maßnahmen gesetzt.

Med-Uni Graz und KABEG wollen enger zusammenarbeiten

So wolle man die Kooperation zwischen der Med-Uni Graz und der KABEG enger zusammenführen. Das Klinikum Klagenfurt möchte man zu einer Art Uni-Klinik der Med-Uni Graz machen. In der Kärntner Fachhochschule werden 38 Studiengänge in vier Bereichen angeboten werden. “Insgesamt haben wir hier 2.500 aktiv Studierende, deren Zahl wir weiter erhöhen möchten”, so Landeshauptmann Peter Kaiser. Kärnten wolle aber auch viel für die Lehrlinge im öffentlichen Bereich voranbringen.

750.000 Euro vom Land: Veldener Sportanlage wird saniert

In seiner Funktion als Sportreferent berichtete Kaiser auch vom Projekt der Sanierung bzw. des Zu- und Ausbaus der Sportanlage des ATUS Velden, wofür das Land 750.000 Euro subventioniert. Jeweils die Hälfte des Geldes soll dabei 2023 und 2024 fließen. “Es geht hier nicht nur um den regionalen Sport, nach Velden kommen auch viele europäische Fußballclubs auf Trainingslager. Die Baumaßnahmen sind daher auch überregional von Bedeutung, auch für den Tourismus. Zudem werden die Schülerinnen und Schüler der ISC an diesem Standort nutzen”, weiß Kaiser abschließend.