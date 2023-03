Wie waren die vergangenen fünf Jahre? Landesrätin zieht Bilanz: "Kärnten soll kinder­freund­lichste Region Europas werden" Kärnten - Der Rückblick von Gesellschaftslandesrätin Sara Schaar auf die vergangenen fünf Jahre ihrer Abteilung zeigt, dass zahlreiche Aktivitäten und Abteilungen zur gesellschaftlichen Teilhabe aller Generationen in Kärnten beitragen würden. Die übergeordnete Zielsetzung: "Kärnten zur kinder- und familienfreundlichsten Region Europas zu machen." von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / Petra

Als Erfolgsinstrument, um die gesetzten Ziele zu erreichen, habe sich die kostenlose Kärntner Familienkarte herauskristallisiert, die mittlerweile über 50.000 Besitzer mehr hat als noch 2018. “Rund 66.000 Inhaber profitieren so von zahlreichen Vorteilen, Vergünstigungen und Aktionen”, ist sich die Regierung sicher. Zudem habe sich die finanzielle Unterstützung für Familien und Senioren in Notsituationen etabliert. Gerade für Senioren seien einige Projekte ins Leben gerufen worden, wie die Erholungsaktion, das Projekt “Lebenskunst Altern” oder der “Bildungsbonus WIR”. Auch die Integrationslandschaft in Kärnten sei durch viele Maßnahmen gestützt worden – trotz budgetärer Reduktion seitens des Bundes.

Lebenssituation von Frauen wird verbessert

Im Referat für Frauen und Gleichstellung habe man mit “Frauenpower 4.0 – Frau in der Region” bereits zu Beginn der nun fünfjährigen Legislaturperiode eine Plattform geschaffen, um gemeinsam mit der Bevölkerung Handlungsfelder zu definieren, um die Lebenssituation von Frauen zu verbessern. Daraus ließen sich unter anderem Maßnahmen wie die Einführung von Finanz-Workshops, der Zukunftswerkstatt Oberkärnten oder Projekte zur Förderung der Gleichstellung am Arbeitsmarkt ableiten.