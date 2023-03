Seit einigen Tagen Cool: Warmes Maibachl rinnt wieder Villach - Da es aktuell, trotz der eher kühlen und schneereichen Nacht von gestern auf heute, bereits taut, war es auch nur eine Frage der Zeit, bis das Maibachl wieder rinnt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © 5min.at

Seit wenigen Tagen ist es daher auch wieder so weit. Das Maibachl rinnt und lässt sein bis zu 30 Grad warmes Thermalwasser sprudeln. Am Fuße des Dobratsch plätschert das Wasser, dem heilende Kräfte nachgesagt werden, munter vor sich hin. Allerdings fließt es meistens nur einige, wenige Tage lang. Wollt ihr also im Maibachl richtig schön entspannen, solltet ihr euch beeilen. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.