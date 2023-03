Schrecklich Polterrunde wird zur Horror­nacht: Todesopfer bei Busunfall war der Bräutigam Schladming - Ein schrecklicher Busunfall mit einem Todesopfer ereignete sich gestern Nacht in Schladming. Unter den Insassen befand sich auch eine Polterrunde. Ausgerechnet der Bräutigam starb bei dem Unglück, mehrere weitere Personen wurden schwer verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) © BFV Liezen Artikel zum Thema Tödliches Busunglück: Polizei gibt neue Details zum tragischen Unfall bekanntEin Toter und mehrere Schwer­verletzte bei Bus­unglück

Kurz vor Mitternacht befand sich ein bayrischer Reisebus gerade in Schladming auf der L722, der Rohrmooser Landstraße, als sich das schreckliche Unglück ereignete. In der so genannten “Schlösselkehre” kam das Fahrzeug von der Straße ab und krachte in weiterer Folge auf das Flachdach eines Firmengebäudes. Eine Person verstarb, die Übrigen wurden zum Teil schwer verletzt – wir haben berichtet.

Todesopfer war der Bräutigam

Bei der Gruppe, die unterwegs war, soll es sich unter anderem um eine niederbayrische Polterrunde gehandelt haben. Das 31-jährige Todesopfer, so Medien, soll ausgerechnet der Bräutigam selbst gewesen sein. Insgesamt standen über 160 Kräfte der Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz. Der Reisebus wurde mittlerweile geborgen.