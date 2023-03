Eine Nacht auf dem Planet Exotica! Schrill, divers und exotisch: Das war der Tuntenball 2023 Graz - Am 25. Feber lud der Verein RosaLila PantherInnen zum 32. Tuntenball in den Messe Congress. Das restlos ausverkaufte Charity-Event stand unter dem Motto „Planet Exotica“ und motivierte seine Gäste, sich auch dementsprechend zu kleiden. Die Stimmung war grandios, die Kostüme sowie auch das Programm kreativ und bunt. Wir waren für euch live dabei und dürfen nun die Highlights des gestrigen Abends präsentieren. von Elisa Auer 4 Minuten Lesezeit (546 Wörter) © Elisa Auer

Ab 19 Uhr startete der Einlass, um 21 Uhr gab es dann die Eröffnungsshow, welche von der Kleinkunstprinzessin Grazia Patricia moderiert und von Alle Achtung musikalisch umrahmt wurde. Vergeben wurde im Zuge dessen auch der Tuntenball Award, dieser ging an die non-binäre Person Metamorkid, die mit ihrem öffentlichen Outing zu mehr Sichtbarkeit sowie Toleranz beträgt und damit als mutiges Vorbild voranschreitet. Das Event dient jedoch nicht bloß der reinen Unterhaltung, sondern verfolgt auch einen karitativen Zweck. „Der Tuntenball finanziert kostenlose psychosoziale Beratungen, Gruppenprojekte, Gesellschaftsarbeit und politische Arbeit“, so betont der Organisator Joe Niedermayer die Wirkkraft der Veranstaltung, durch die viele tolle Projekte ermöglicht werden können.

Gelandet auf einem fremden Planeten

Der erste Eindruck überwältigt – bereits beim Betreten des Foyers taucht man ein in eine andere Welt. Die Eingangshalle präsentiert sich bunt und exotisch, umschmeichelt von verschiedenen Pflanzen und Blumen. Die Kostüme waren extravagant, schrill und teilweise provokant. Das Motto wurde vielseitig interpretiert: Am roten Teppich versammelten sich glamouröse Roben, bunte Verkleidungen mit kreativen Accessoires, aber auch dezentere, textilreduzierte Umsetzungen in Lack und Leder. Die Outfits sowie auch die nach dem Motto dekorierte Location waren ein absoluter Blickfang, es grenzte fast an visuelle Reizüberflutung.

Divers und vielfältig präsentiert sich das Programm

Diversität wird am Tuntenball großgeschrieben! Dies zeigte sich nicht nur in der Auswahl der Kostüme, sondern machte sich auch bei den einzelnen Programmpunkten deutlich bemerkbar. Gefeiert wurde mit Live-Auftritten von Lisa Pac und Song-Contest-Kandidatin Paenda in der Ausstellungshalle. Von „Alles Walzer“ im Stefaniensaal bis zur Rave-Party am Nightjet-Floor gab es für jede musikalische Vorliebe entsprechendes Angebot und für abwechslungsreiche Highlights sorgten Tunten-Bingo, Drag-Shows und Karaoke. Zwei Kasperl-Theater-Vorstellungen wurden ausnahmsweise für erwachsenen Publikum aufgeführt, bei denen es auch etwas zu gewinnen gab: ein Kombi-Paket zur Testung von Geschlechtskrankheiten in Wert von 70 Euro. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch gezielt Aufklärungsarbeit geleistet, VertreterInnen der Aids-Hilfe waren vor Ort und es wurden Kondome verteilt. Zuckerwatte und Popcorn gab es obendrein beim Magenta- Stand, wo man den Abend auch mittels Fotobox für die Ewigkeit festhalten konnte. Nachdem die extravaganten Kostüme jedoch nicht nur ein echter Hingucker sind, sondern vor allem auch bei großen Menschenversammlungen leicht beschädigt werden, wurde auch dafür eine Lösung offeriert: Bei der Reparaturstation konnte dem Outfit wieder der nötige Feinschliff verpasst werden.

Mitternachtseinlage und Miss Tuntenball 2023

Der Höhepunkt des Abends war die Mitternachtseinlage, welche erneut von Grazia Patricia moderiert wurde. Die von Drag-Queens und -Kings inszenierte Darbietung krönte die Veranstaltung und erntete tosenden Applaus. Ein besonderes Highlight war dabei die Show-Einlage von Metamorkid, welche die Stimmung an die Spitze trieb. Im Zuge der Vorstellung wurde auch die Miss Tuntenball 2023 gekürt: Der Titel ging an Dixi Glow, wir dürfen herzlich gratulieren! Das Charity-Event war ein voller Erfolg, was sich nicht nur durch die ausverkauften Tickets zeigte. Der diesjährige Tuntenball stand ganz im Zeichen von Diversität, schriller Kostüme und ausgelassener Stimmung. Für eine Nacht durften auch wir eintauchen, in eine fremde Welt, in der Andersartigkeit zelebriert wird. Für eine Nacht landeten wir auf dem Planeten Exotica. Es war ein Abend der Akzeptanz, Toleranz und Gleichstellung – vor allem aber war es ein Abend für ALLE!