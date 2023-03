Spiel ohne Bedeutung

Deutliche KAC-Niederlage zum Abschluss des Grund­durchgangs

Klagenfurt - Im letzten Spiel des Grunddurchgangs musste der KAC bei Asiago antreten. Die Italiener waren schon sicher in den Pre-Playoffs, die Klagenfurter schon sicher in den Playoffs. Die Tabellensituation spiegelte allerdings nicht das Spiel wieder, in dem der KAC klar verlor.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (87 Wörter)