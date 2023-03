Über Jahre hinweg

Terroristen­vereinigung ver­herr­licht: Mann droht nun bis zu zehn Jahre Haft

Villach / Klagenfurt - Am Landesgericht Klagenfurt wird am kommenden Dienstag, den 28. Februar, ein besonders aufsehenerregender Fall verhandelt. Dabei steht ein Erwachsener vor Gericht, der sich über Jahre hinweg in Villach als Mitglied einer terroristischen Vereinigung beteiligt haben soll.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (121 Wörter)