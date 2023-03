Die Polizei musste kommen Eskalation in Klagenfurter Wohnung: Mann (30) würgt und schlägt seine Freundin (27) Klagenfurt - Ein 30-jähriger Mann hat heute Nachmittag in einer Wohnung seine 27-jährige Freundin gewürgt und sie mehrmals geschlagen. Bereits am Vortag hat er sie mit einem Besen verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) SYMBOLFOTO © Anete Lusina/Pexels

Am heutigen Sonntag, den 26. Februar, kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann und seiner 27-jährigen Freundin. Der Mann würgte die Frau dabei und verletzte sie durch mehrere Schläge am Rücken. Weitere polizeiliche Erhebungen ergaben, dass er seine Freundin bereits am Vortag mit einem Besen verletzt hatte. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und Anzeige erstattet.