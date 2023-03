Wandelstern hilft trauernden Eltern Shitstorm überrollt ehren­amtliche Trauer­begleiter: "Das ist ja keine richtige Arbeit" Klagenfurt - Der Verein Wandelstern hilft ehrenamtlich trauernden Eltern. Was sie sich dafür anhören können, lässt einen fassungslos zurück. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (401 Wörter) © Wandelstern

Der Verein “Wandelstern” hilft Eltern, mit dem Verlust ihres ungeborenen Kindes umzugehen. Die Mitarbeiter:innen helfen ehrenamtlich und opfern sich in ihrer Freizeit auf, um die Trauernden zu begleiten. Kürzlich richtete der Verein Räumlichkeiten in Klagenfurt ein, um zentral für alle Hilfesuchenden da sein zu können. Was sie sich dazu anhören mussten, ist unfassbar.

“Mit der Trauer anderer könntet’s reich werden”

“So ein bisschen reden mit Familien ist ja keine Arbeit”, “Das könnt ich auch”, “Braucht es wirklich zwei Räume für dieses Thema?”, “Können wir die Räume Mal als Partybude haben?” – waren nur ein paar der Aussagen. Andere Sätze gingen sogar noch tiefer unter die Gürtellinie: “Die Tussis da sind nur für schön, arbeiten tun die sicher nix”, “Da finden sicher nur Proseccotreffen statt”, “Mit der Trauer anderer könntet’s reich werden, warum arbeitet ihr ehrenamtlich?” und bei manchen Äußerungen bleibt einem einfach nur der Mund offen stehen: “Es sterben ja nur so um die 10 Babys im Jahr stand vor kurzem in der Zeitung da gibt’s ja gar keinen Bedarf für eine Beratungsstelle”, “Das Thema gehört nicht in die Öffentlichkeit” oder “Wenn mein Opa stirbt brauch’ ich das Theater (Beratung) auch nicht, warum dann bitte bei Babys?”

Wie gehts man damit um?

Doch wie gehen die ehrenamtlichen Helfer damit um? “Mit Aufklärung”, lautet prompt die Antwort von Bernadette Kohlweis, die die Initiative „Wandelstern“ gegründet hat. “Die Leute sprechen uns einfach an und wir versuchen mit Wertschätzung und Sachlichkeit zu reagieren. Die Meisten sind mit dem Thema überfordert und die Aussagen zeigen nur noch deutlicher, wie viel Öffentlichkeitsarbeit es noch in diesen Bereich braucht. Meistens erzähle ich von meiner eigenen Betroffenheit und dann merke ich, wie bei manchen ein Umdenken stattfindet”. Spannenderweise sind laut Kohlweis die Männer eher zurückhaltend und die meisten “blöden” Sprüche kommen von Frauen selbst. “Dabei ist jede zweite oder dritte Frau davon betroffen”, kann Kohlweis nur den Kopfschütteln.

Alles selbst gemacht

Die Wandelstern-Gründerin hält an ihrem Grundgedanken fest: “Wir helfen ehrenamtlich, weil Betroffene ohnehin schon so viel verloren haben”. Besonders stolz ist sie übrigens darauf, dass sie am Neuen Platz weitestgehend alles selbst gemacht haben: “Von der Küche bis zum Möbel aufbauen, haben wir alles selbst gemacht – sogar putzen tun wir in unserer Freizeit selber”.