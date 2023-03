Schlussstrich gezogen

Abschiedsbrief von GTI-Gründer: "Bleibt nur noch Aggression übrig"

Kärnten - Viele Fans werden das bedauern, aber der Erfinder des GTI-Treffens, Erwin Neuwirth hat jetzt persönlich in einem Schreiben an 5 Minuten einen Schlussstrich gezogen. „Es sieht so aus, als würde das Chaos nur noch größer werden als vorher“.

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (131 Wörter)