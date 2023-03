Tragischer Vorfall Tödlicher Schuss: Polizei gibt neue Details preis Trieben - Heute, 27. Februar, kam es zu einen Vorfall in einer Polizeiinspektion in Trieben. Ein Polizeibeamter erlitt durch Schüsse eine tödliche Verletzung. Nun gibt es ein paar weitere Details. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) © 5min.at

Heute kam es zu einem Zwischenfall mit einer Waffe in der Polizeiinspektion Trieben. Ein Beamter erlitt eine tödliche Verletzung. Der Tatort wurde abgeriegelt und das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen übernommen. Nun gab die Polizei weitere Details preis.

Tödliche Schussabgabe

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es gegen 7.45 Uhr bei einer Besprechung zu dem tödlichen Vorfall gekommen sein. Der 59-jährige Postenkommandant dürfte dabei durch einen Schuss aus der Dienstwaffe eines 46-jährigen Kollegen tödlich verletzt worden sein. Reanimationsmaßnahmen verliefen leider negativ. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Angehörigen des Verstorbenen und die Kollegenschaft der Polizeiinspektion werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Ersten Informationen zufolge soll es bei einer Besprechung zu einem Streit zwischen den beiden gegeben haben. Es sollen drei Schüsse aus der Dienstwaffe des 46-Jährigen gefallen sein.

“Tragischer Vorfall”

Landespolizeidirektor Hofrat Mag. Gerald Ortner zeigt sich in einer ersten Stellungnahme tief betroffen: „Ein tragischer Vorfall hat sich in Trieben ereignet. Unsere Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen des Verstorbenen. Die Geschäftsführung der Polizei Steiermark bietet allen Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen die bestmögliche Unterstützung in diesen schweren Stunden an.“