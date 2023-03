Aktuell und Schnell Digital verbunden: Kärnten wird durch Info-Monitore moderni­siert Kärnten - Sämtliche Bezirkshauptmannschaften sowie das Verwaltungsgebäude und die Verwaltungsakademie des Landes Kärnten sind mit modernen Info-Screens ausgestattet - Die neuesten wurden kürzlich in Hermagor ihrer Bestimmung übergeben. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (312 Wörter) © LPD/Augstein

„Wer heute Gehör finden will, erreicht das am ehesten über digitale Kommunikationsmittel. Wir haben früh erkannt, dass Videos eine immer wichtige Rolle einnehmen. Die Info-Monitore in den Bezirkshauptmannschaften bieten nun eine ideale Plattform, um die Beiträge von kärnten.tv nah an die Bürger zu bringen und sie mit spannenden Infos zu versorgen“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Für eine stärkere Verbindung zum Bürger

Das Projekt zeigt aber auch, dass innerhalb der Verwaltung ein modernes Verständnis von Bürgernähe Einzug gehalten hat. „Die Menschen konsumieren Informationen heute täglich über digitale Medien. Genau diese Form der Kommunikation erwarten sie auch von den Behörden“, sagte Hermagors Bezirkshauptmann Heinz Pansi. Denn vollautomatisch ausgespielt werden nicht nur Nachrichtenbeiträge aus der Landesregierung. Die jeweiligen Bezirkshauptmannschaften nutzen die modernen Displays auch zur Bekanntmachung lokaler News. „Informationen gehen schnell und unkompliziert online. Die Handhabung ist denkbar einfach und die Infos sind immer aktuell“, beschreibt Verwaltungsdirektor der BH Hermagor Gustav Rachoi die Vorteile.

Live-Inhalte und wichtige Informationen

Aktuell verfügen das Verwaltungsgebäude des Landes Kärnten in Klagenfurt, die Verwaltungsakademie und die Bezirkshauptmannschaften über moderne Info-Screens, die von Peakmedia installiert wurden. „Auf jedem Bildschirm ist Platz für zwei Playlists – eine hoch- und eine querformatig. Der Vorteil liegt darin, dass damit einerseits automatisierte Inhalte präsentiert werden können und andererseits bleibt genügend Platz für Botschaften aus der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft“, erklärt Andreas Lanner, Peakmedia Kärnten Geschäftsführer. „Der Trend geht in Richtung Automatisierung. So schalten sich sämtliche Displays zu definierten Zeiten automatisch ein und aus. Neue Inhalte sind in 3 einfachen Schritten eingepflegt“, so Pascale Lercher vom Peakmedia Kärnten IT-Support. Er hat die BH-Mitarbeiter in das einfache System eingeschult und sorgt für die Betriebssicherheit. Sollte etwas besonders wichtig sein, kann das natürlich auch über den gesamten Screen transportiert werden.