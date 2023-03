Auf frischer Tat ertappt Einbruch in Super­markt: Dieb zer­schmettert Glas­tür bei Flucht­versuch Graz - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 27. Februar 2023, brach ein 44-jähriger polnischer Staatsangehöriger in ein Lebensmittelgeschäft ein. Er stahl Waren im Wert von knapp 1.500 Euro. Der Mann konnte festgenommen werden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (206 Wörter) Beamte des Kriminalreferates Graz führten davor bereits Ermittlungen gegen den 44-jährigen Polen. © 5min.at

Gegen 1.40 Uhr gelang es dem 44-Jährigen, in Graz wohnhaften Polen, durch Aufhebeln einer Glaseingangstüre in das Innere eines Lebensmittelgeschäfts einzudringen. Dort befüllte er mehrere Einkaufstüten und füllte diese mit Waren im Wert von knapp 1.500 Euro. Ein Security-Bediensteter nahm den Mann in dem Geschäft wahr und verständigte daraufhin die Polizei. Die kurz darauf eingetroffenen Streifen zogen eine Außensicherung auf. Kurze Zeit später verließ der 44-Jährige über eine weitere Glastür das Geschäft. Bei dem Fluchtversuch zerstörte er diese Tür vollkommen. Trotz der anwesenden Polizisten versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte jedoch unmittelbar darauf gestellt und festgenommen werden.

Ermittlungen bereits im Gange

Beamte des Kriminalreferates Graz führten davor bereits Ermittlungen gegen den 44-jährigen Polen. Es bestand der Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls. Dem Tatverdächtigen konnten im Zuge der Ermittlungen noch weitere sieben Ladendiebstähle nachgewiesen werden. Diese beging er im Zeitraum von Ende Jänner bis Ende Februar im Raum Graz und Laßnitzhöhe. Der Mann stahl Waren im Wert von über 4.000 Euro. Der 44-Jährige zeigte sich im Zuge seiner Einvernahme geständig. Die Staatsanwaltschaft Graz stellte einen Haftantrag, woraufhin er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert wurde.