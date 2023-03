Am 4. und 5. März Eltern und Kinder aufgepasst: Second-Hand-Shopping am Messegelände Klagenfurt - Vom 4. bis 5. März 2023 findet wieder die beliebte Babybörse statt. In der Messehalle 4 kann wieder nach Herzenslust geshoppt werden und tausende gebrauchte Baby- und Kinderartikel wechseln Ihren Besitzer. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (437 Wörter) Werbung An zwei Tagen kann man in der Messehalle 4 wieder allerhand gebrauchte Kleidung, Bücher, Kuscheltiere sowie Sportgeräte und Spielsachen finden. © Kärntner Messen/Zangerle

Bereits seit 2011 gibt es das erfolgreiche Verkaufskonzept, das über die Jahre immer beliebter wurde und zur Fixveranstaltung der Kärntner Messen wurde. Zwei Mal jährlich locken rund 500 Verkäufer*innen, die zum Großteil private Anbieter*innen sind, um die 4.000 Besucher*innen aufs Messegelände. Heuer gibt es am Sonntag auch ein Kinderprogramm. Theo Lesefuchs wird den Kindern spannende Geschichten erzählen. Der Verein Together bietet an beiden Tagen Kinderschminken gegen eine freiwillige Spende an.

© Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit

An zwei Tagen kann man in der Messehalle 4 wieder allerhand gebrauchte Kleidung, Bücher, Kuscheltiere sowie Sportgeräte und Spielsachen finden. Auch gewerbliche Anbieter*innen mit selbst produzierten Baby- und Kinderartikeln sind mit an Bord. Besonders in Zeiten der Krise, in der auch alltägliche Dinge immer teurer werden, wird Second-Hand-Shopping immer wichtiger. „Auch im Sinne der Nachhaltigkeit erfreut sich unsere Babybörse immer größer werdender Beliebtheit. Meistens sind die Sachen kaum genutzt und müssen dennoch nach kurzer Zeit ausrangiert werden. Vielen Familien ist es auch geholfen, wenn sie kaum gebrauchte Baby- und Kinderartikel zu einem günstigen Preis erwerben können.“, erklärt Projektverantwortliche Sabrina Moser das Konzept der Veranstaltung. Jungen Eltern wird so die ideale Plattform geboten fast neuwertige Artikel zu verkaufen oder kostengünstig zu erwerben.

Rund 500 Verkäufer aus Kärnten

Das Angebot reicht von Baby- und Kinderkleidung, Spielsachen über Sportgeräten bis hin zur Babyerstausstattung. Bei freiem Eintritt ist es möglich, an beiden Tagen von 8.30 Uhr bis 14 Uhr kostengünstig einzukaufen. Die rund 500 Aussteller sind vorwiegend private Anbieter*innen. Auch Einzelstücke, die mit liebevoller Handarbeit hergestellt wurden, können bei der beliebten Veranstaltung erworben werden.

© Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle © Kärntner Messen/Zangerle

Unterhaltung für die Kinder

Erstmals wird es auf der Babybörse auch Unterhaltung für den Nachwuchs geben. Während die Eltern in Ruhe shoppen, können sich die Kinder in Schmetterlinge, Superhelden oder wilde Dschungeltiere verwandeln. An beiden Tagen wird Kinderschminken vom Verein Together gegen eine freiwillige Spende angeboten. Für Abwechslung am Sonntag sorgt der beliebte Theo Lesefuchs. Um 10 Uhr kommen Leseonkel Christian und er in die Messehalle 4 und werden den Kindern spannende Geschichten erzählen.

© Kärntner Messen

Spenden für Hilfsbedürftige

Bereits ein Fixpunkt ist die Sammelaktion vom Verein Together, der auch bei dieser Babybörse für hilfsbedürftige Familien sammelt. Alles was beim beliebten Kinderflohmarkt nicht verkauft wird, kann gespendet werden. „Vollkommen egal ob Hilfsgüter für Kinder oder Erwachsene – wir sind dankbar für jede Spende!“, erklärt Angelika Tarmann vom Verein Together und fügt hinzu: „Auch die Besucher können gerne Kleider und Sachspenden von zu Hause aus mitbringen und bei uns abgeben.“

Alles was beim beliebten Kinderflohmarkt nicht verkauft wird, kann gespendet werden! © Kärntner Messen/Zangerle