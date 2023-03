Ohne Anmeldung

Masern: Villach bietet eigenen Impfnachmittag an

Villach - Wegen der aktuell gehäuft aufgetretenen Maserninfektionen in Österreich gibt es am Mittwoch in der Abteilung Gesundheit und Prävention im Magistrat Villach einen zusätzlichen Masern-Impfnachmittag ohne Anmeldung.