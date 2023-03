International vertreten Stipendium für junge Künstlerin aus Klagenfurt Kärnten - Das begehrte Künstlerstipendium im slowenischen Šmartno für das Jahr 2023 geht an Ma-El Weiher. Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) gratuliert der Künstlerin zu diesem Erfolg und wünscht ihr einen interessanten Aufenthalt im städtischen Atelier. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

„Wir freuen uns ganz besonders, wenn junge Kunstschaffende diesen idyllischen Ort als Inspirationsquelle für ihre künstlerische Arbeit nutzen und sind gespannt auf die Ergebnisse, die im Anschluss an den Aufenthalt im Living Studio der Stadtgalerie präsentiert werden“, so Petritz.

International vertreten

Das Šmartno-Stipendium beträgt 3.000 Euro bei freier Miete für sechs Monate (ab Mai). Ma-El Weiher arbeitet mit unterschiedlichen Medien, z.B. Malerei, Druckgrafik, Keramik oder Audioarbeiten. Sie studiert seit 2018 an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und 2021-22 parallel in Florenz an der Accademia di Belle Arti. Sie absolvierte mehrere Ausbildungen und Praktika bei diversen Künstlern im In- und Ausland und war in Einzel- und Gruppenausstellungen u.a. in Florenz, Istanbul, Wien, Stuttgart vertreten.

Themen von heute und morgen

Ihre Arbeiten thematisieren aktuelle und gesellschaftliche Zukunftsthemen, immer wiederkehrende Motive sind Körperteile von Tieren oder weggeworfene Objekte. Mit einer dieser Arbeiten gewann sie auch den 1. Preis des

Kreativwettbewerbs Gault Millau Österreich.