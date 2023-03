Im Einsatz Blaulicht-Crash: Drei Verletzte bei Kollision mit Rettung Graz - Am Sonntagabend, den 26. Februar 2023, gegen ungefähr 19 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Rettungswagen und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden anschließend in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Sonntagabend gegen ungefähr 19 Uhr kam es in Graz zu einer Kollision. Ein Rettungswagen war im Einsatz und fuhr bei Rot über die Kreuzung. Der Rettungswagen hatte Blaulicht an. Der Lenker des Autos bemerkte den Rettungswagen zu spät und fuhr in die Kreuzung ein. Hier passierte es dann: Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Drei Personen verletzt

Insgesamt wurden bei diesem Fahrzeug-Crash drei Personen leicht verletzt: Die Patientin die mit dem Rettungswagen unterwegs war und der Fahrer, sowie auch der Beifahrer aus dem andern Fahrzeug. Alle drei wurden in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.