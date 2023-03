Am 13. Mai

Nach GTI-Aus: Neues Treffen am Wörther­see geplant

Kärnten - Der deutsche Autotuner Andreas Pfeffer möchte die Autotreffs am Wörthersee nicht missen. Nachdem in Reifnitz ja die GTI-Treffen für die nächsten Jahre abgesagt wurden, veranstaltet Pfeffer nun sein eigenes Event. Am 13. Mai soll das "Gepfeffert-Treffen" am Parkplatz des Pyramidenkogels stattfinden.