Unbestimmten Grades verletzt

Loch nicht richtig ab­gedeckt: 60-Jähriger stürzte 2,5 Meter in die Tiefe

Hermagor - All das, nur wegen einer Ungenauigkeit. Eine Grube in einer Werkstatt war nicht richtig abgedeckt gewesen. Dies bemerkte der 60-Jährige allerdings nicht und stieg auf die Abdeckung, sodass er im nächsten Moment er 2,5 Meter in die Tiefe stürzte.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (76 Wörter)