3. März

Weltweiter Klimastreik: Auch in Klagenfurt gehen Aktivisten auf die Straße

Klagenfurt - Am 3. März findet österreichweit wieder ein Klimastreik von Fridays for Future statt. Auch in Klagenfurt gehen die Aktivisten wieder gemeinsam auf die Straße um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Start ist um 12 Uhr am neuen Platz.