Weiterhin bei Ärzten Nur mehr bis zum 3. März: Steirer Impfstraßen schließen Steiermark - Angesichts der aktuell niedrigen Auslastung der Impfstraßen hat das Land Steiermark beschlossen, den Betrieb seiner 13 Impfstraßen mit 3. März auslaufen zu lassen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Rund 60 Prozent der Steirer haben bisher drei Corona-Schutzimpfungen und damit die Grundimmunisierung bekommen, 20 Prozent haben sich auch bereits auffrischen lassen. Damit liegt die Steiermark am dritten Platz im österreichweiten Bundesländervergleich.

2,9 Millionen Corona-Schutzimpfungen

Im Jahr 2021 hatten Anfang März rund 22 Impfstraßen geöffnet, heute sind es nur mehr 12 und am 3. März sollte es in der Steiermark gar keine mehr geben. Insgesamt wurden in der Steiermark seit Impf-Start fast 2,9 Millionen Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Am Freitag, den 3. März haben die Impfstraßen ein letztes Mal von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ab 3. März wird die kostenlose Corona-Schutzimpfung weiter bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten möglich sein.