Milder Winter Im Tiefland sechst­wärmster Winter der Messgeschichte Kärnten - Vorläufige Klimabilanz der GeoSphere Austria: Im Tiefland sechstwärmster Winter der Messgeschichte, auf den Bergen Platz 12. Im Großteil Österreichs relativ wenig Schnee. Der Temperaturtiefstwert konnte in Hermagor mit minus 18,2 Grad gemessen werden. von Nadia Alina Gressl

In der vorläufigen Klimabilanz liegt der Winter 2022/23 im Tiefland Österreichs um 1,6 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 1,2 Grad”, sagt Alexander Orlik, Klimatologe an der GeoSphere Austria, „das ergibt im Tiefland Österreichs Platz 6 in der Reihe der wärmsten Winter der 256-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz 12 in der 172-jährigen Gebirgsmessreihe.”

Minus 18,1 Grad

In Kärnten liegt die Niederschlagsabweichung bei 16 Prozent und die Temperaturabweichung bei 1,3 Grad. Die Sonnenscheindauer liegt in einem Defizit von 4 Prozent. Im Winter 2022/23 wurde die höchste Temperatur in Obervellach mit 17,9 Grad am 21. Februar gemessen. Der Tiefstwert lag in den Gebirgen auf der Villacher Alpe mit minus 17 Grad und unter einer Höhe von 1000 Meter in Hermagor mit minus 18,1 Grad. Die höchste Sonnenscheindauer gab es auf der Villacher Alpe mit einer Zeitspanne von insgesamt 402 Stunden.