Klimabilanz Milder Winter: Im Tiefland sechstwärmster Winter der Messgeschichte Steiermark - Vorläufige Klimabilanz der GeoSphere Austria: Im Tiefland sechstwärmster Winter der Messgeschichte, auf den Bergen Platz 12. Im Großteil Österreichs relativ wenig Schnee. Der Temperaturtiefstwert konnte in Mariazell mit minus 18,7 Grad gemessen werden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (124 Wörter) © Gerald Heumann

In der vorläufigen Klimabilanz liegt der Winter 2022/23 im Tiefland Österreichs um 1,6 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 1,2 Grad”, sagt Alexander Orlik, Klimatologe an der GeoSphere Austria, „das ergibt im Tiefland Österreichs Platz 6 in der Reihe der wärmsten Winter der 256-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz 12 in der 172-jährigen Gebirgsmessreihe.”

Minus 18,1 Grad

In der Steiermark betrugen die Niederschlagsabweichung 4 Prozent und die Temperaturabweichung 1,6 Grad. Die Sonnenscheindauer hatte ein Defizit von 6 Prozent. Der Temperaturhöchstwerkt konnte in Graz-Strassgang am 21. Februar mit 21 Grad gemessen werden. Der Temperaturtiefstwert in den Gebirgen lag auf der Stolzalpe mit minus 15,3 grad und im Tal in Mariazell mit 18,7 Grad am 8, Februar. Die höchste Sonnenscheindauer gab es auf der Stolzalpe mit insgesamt 347 Sonnenstunden.