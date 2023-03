Montagvormittag Explosion an Grill­station: Frau (50) musste ins Kranken­haus Feldkirchen - Heute Vormittag kam es in Feldkirchen bei einem fahrbaren Grillstand zu einer Explosion. Eine 50-jährige Frau musste ins Krankenhaus. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am Montag, dem 27. Feber, gegen 9.25 Uhr bereitete eine 50 Jahre alte bosnische Staatsangehörige einen fahrbaren Grillstand, welcher im Gemeindegebiet von Feldkirchen dauerhaft aufgestellt ist, vor. Nachdem sie das Gas aufgedreht hatte, entzündete sie dieses in der Grillstation. Dabei kam es zu einer Explosion des Luft/Gas-gemisches und die noch geschlossene Verkaufsklappe wurde mitsamt mehreren Gegenständen vor den Grillstand geschleudert. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Im Einsatz stand auch die FF Feldkirchen mit 20 Personen.