"Zum Glück war der Vater da" Fuß von Baum ein­geklemmt: Vater eilte Sohn (34) zu Hilfe Zeltschach - Bei landwirtschaftlichen Arbeiten dürfte heute Nachmittag ein Kärntner sich am Fuß verletzt haben. Sein Sohn eilte ihm zu Hilfe. Feuerwehr, Rettung sowie Notarzt standen im Einsatz.

Am heutigen Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Zeltschach zu einem Einsatz in Gundersdorf mit dem Stichwort “Person in Notlage” alarmiert. Ein 34-jähriger Landwirt wurde beim Holzbringungsarbeiten von einem Baumstamm am Fuß getroffen. “Sein Vater hatte ihn schon aus dem Wald geborgen und zum Hof gebracht, als wir eintrafen. Zum Glück war der Vater da”, so Stefan Janz, Kommandant der FF Zeltschach, gegenüber 5 Minuten. Der 34-Jährige soll sich am Fuß schwer verletzt haben. Rettung sowie Notarzt standen ebenso im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der Landwirt ins Krankenhaus Friesach gebracht.