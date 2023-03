Jung, modern und lustig Österreichs größte Zauber­show „FABULOS“ kommt nach Klagenfurt Klagenfurt Messe - Er befreit sich aus einer brennenden Box, lässt blitzartig ein ganzes Flugzeug auf der Bühne erscheinen und schreitet durch eine Stahlplatte, als wäre diese weich wie Butter. Nach einer ausverkauften Premiere geht Fabian nun auf Österreich-Tournee. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) © Montage: Fab Fox/ Stuchlik Andreas

Am 11. März in der Messe-Arena 5 Klagenfurt schreibt der erst 23 Jahre alte Fabian Blochberger alias FAB FOX mit Österreichs größter Zaubershow Geschichte in Sachen Illusionen und Magie. Der Aufwand für „FABULOS“ ist enorm. Zwei Jahre Vorbereitung, 30 Mitarbeiter und drei Sattelschlepper mit 120 Tonnen Ausrüstung sind nötig, um das Publikum mit, so in Österreich noch nie gezeigten Tricks, ins Staunen zu versetzen.

Jung, Modern, frech und lustig

„Ich will weg vom Klischee, dass ein Zauberer einen Hasen aus seinem schwarzen Zylinder holt. Mein Ziel ist es zu zeigen, dass Zauberei jung, modern, frech und lustig ist“, erklärt FAB FOX.