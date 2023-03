Forderungen

Equal-Pay-Day : "Es braucht endlich Tempo bei der Gleichstellung"

Steiermark - In der Steiermark findet am heutigen 27. Februar der steirische Equal-Pay-Day statt. Bis zu diesem Tag haben also Frauen in der Steiermark rechnerisch gratis gearbeitet. Damit liegt die Steiermark auch hinter dem Österreich-Schnitt.

von Nadia Alina Gressl