AVK "Schlechte Saison": Steirischer Gastro-Betrieb insolvent Wenigzell - Der AVK berichtet: Die Buchtelbar in Wenigzell ist insolvent. Im Unternehmen sind neun Mitarbeiter beschäftigt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © 5min.at

“Die Verbindlichkeiten betragen ca. 467.000 Euro, denen Aktiva von ca. 292.000 Euro gegenüberstehen sollen”, so der Alpenländische Kreditorenverband. Die Buchtelbar GmbH betreibt am Standort Pittermann 99, 8254 Wenigzell einen Gastronomiebetrieb. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2019 gegründet. Das Unternehmen strebt eine Fortführung an, jedoch soll der Teilbetrieb „Buchtelbäckerei“ geschlossen werden, heißt es seitens des AKV. Ein Sanierungsplan liege jedoch noch nicht vor.

Ursachen der Insolvenz

“Hinsichtlich der Insolvenzursachen führt man aus, dass die außergewöhnlich schlechte Schisaison des Schigebietes Wenigzell im Dezember 2022 und Jänner 2023 das Geschäft in diesen beiden Monaten vollständig zum Erliegen gebracht habe. Erschwerend komme hierzu, dass das Gebäude außergewöhnlich schlecht gedämmt sei und die gestiegenen Energiepreise sich zu Buche schlagen würden”, so der AKV in einer Aussendung.