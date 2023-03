Aktuell

Tödlicher Vorfall: Neue Informationen zum Polizisten-Fall

Trieben - Am Montagmorgen, den 27. Februar 2023, kam es in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Trieben zu einer Schussabgabe. Der Inspektionskommandant (59) erlitt tödliche Verletzungen. Ein 46-jähriger Polizeibeamter ließ sich in den Räumlichkeiten widerstandslos festnehmen.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (197 Wörter)