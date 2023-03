Der Tod eines Kindes ist wohl der schlimmste Schmerz, den eine Mutter erleben kann. Genau diesen Schmerz muss Astrid K. durchmachen. Am 18. Feber wurde ihr Sohn Christoph K. bei einem Autounfall viel zu früh aus dem Leben gerissen. Christoph wurde nur 20 Jahre alt. Wie berichtet, kam Christoph mit dem Auto von der B100 Drautal Straße ab, prallte gegen einen Brückensockel und wurde in die Drau geschleudert. Sofort sank sein Auto auf den Grund des Flusses, wo er eine Stunde später nur mehr tot von den Einsatzkräften geborgen werden konnte.

“Wir wissen, dass ihr alles gegeben habt”

Wenige Tage nach dem Tod ihres Sohnes wandte sich Astrid K. mit einer emotionalen Nachricht an die Einsatzkräfte. “Ich will mich bei allen Einsatzkräften bedanken. Wir wissen, dass ihr alles gegeben habt, um unseren Lauser zu retten. Ihr wart sofort an Ort und Stelle. Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät”, sagte die Mutter mit einem dicken Kloß im Hals damals zu 5 Minuten. Mehr dazu liest du hier. Viele 5 Minuten-Leser sprachen der Familie ihr Beileid aus. Der tragische Tod des jungen Spittalers erschütterte Kärnten.

Gerüchte um Unfallabend ranken sich

Mit dem Tod ihres Sohnes macht Astrid K. bereits eine schwere Zeit durch. Nun ranken sich Gerüchte allerdings um den tragischen Unfall von Christoph. Astrid ist verzweifelt: “Es ist noch nicht schlimm, genug, dass ich mein Kind verloren habe. Nein, es müssen falsche Gerüchte verbreitet werden.” Leute erzählen, dass Christoph und seine Mama vor dem Unfall einen Streit gehabt haben sollen. “Sie meinen, ich hätte meinen Sohn in den Selbstmord getrieben und dass er einen Abschiedsbrief hinterlassen hatte – aber das sind alles Lügen!”

Mutter verzweifelt: “Ich möchte einfach in Frieden trauern”

Dieses Gerede setzt der trauenden Mutter sehr zu: “Ich möchte einfach, dass Ruhe einkehrt und ich in Frieden um meinen Sohn trauern kann.” Es sei unverständlich, wie Personen nach so einem tragischen Ereignis, auf die Idee kommen, Gerüchte zu verbreiten. Astrid ist am Limit: “Ich weiß nicht mehr weiter. Das soll endlich aufhören.” Sie überlege sogar, einen Rechtsschutz einzuschalten, um dem Gerede ein Ende zu setzen. Für Astrid ist eines ganz klar: Sie will ihren Christoph als jenen Kämpfer in Erinnerung behalten, der er war: “Er war immer korrekt, immer verlässlich und hatte sein Herz am rechten Fleck.”