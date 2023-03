Verkehrsnetz Klimaticket Steiermark dieses Jahr noch günstiger Steiermark - Die Ankündigung erfolgte bereits im letzten Jahr, im März ist es nun soweit: Das steirische Klimaticket wird nochmals günstiger und kostet dann nur noch 468 Euro im Jahr, oder 39 Euro im Monat. Das ist eine weitere Ersparnis von 120 Euro im Vergleich zum bisherigen Preis. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) SYMBOLFOTO © Lunghammer – TU Graz

Der Ausbau und die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs liegen Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang besonders am Herzen: „Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern wir entlasten damit auch pendelnde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, indem wir ihnen eine günstigere Alternative zum eigenen Auto bieten”.

24.000 Klimatickets in der Steiermark

Über 24.000 Klimatickets sind in der Steiermark bereits im Umlauf. Besonders in einer Zeit, in der die Inflation aufgrund der Untätigkeit der Bundesregierung die Preise weiter in die Höhe schnellen lässt, ist diese finanzielle Entlastung daher enorm wichtig.

Klimaticket wird günstiger

„Künftig kostet unser steirisches Klimaticket weniger als bisher eine Jahreskarte für eine einzelne Tarifzone. Das ist auch eine klare Maßnahme zur Entlastung des Mittelstandes, da alle, unabhängig vom Einkommen, davon profitieren“, so Lang.

Besseres Angebot

Zusätzlich zum günstigeren Preis sorgt LH-Stv. Anton Lang in seiner Funktion als Verkehrsreferent mit der S-Bahn Offensive für ein spürbar besseres Angebot und auch der Ausbau der Regio-Busse erleichtert vielen Steirer den Alltag. In immer mehr steirischen Regionen gibt es Busbündel und auch beim Schienenverkehr arbeitet Lang laufend an Verbesserungen.