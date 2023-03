Wetterprognose Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Dienstag Kärnten - "Der Dienstag startet oft trüb durch Hochnebel, welcher bis über 2000m hinauf reicht", heißt es von den Wetterexperten der GeoSphere Austria. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © Anna Meier

“Von Westen her bricht der Hochnebel im Tagesverlauf aber auf und am Nachmittag zeigt sich in Oberkärnten verbreitet die Sonne. Von Klagenfurt bis Wolfsberg könnte sich der Hochnebel aber etwas zäher halten. Mit dem Sonnenschein steigen die Temperaturen noch auf 1 bis 6 Grad”, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.