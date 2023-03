Apotheker Maßnahmen zur Steigerung von Durchimpfungsraten Steiermark/Österreich - Der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) hat mit einer Auswertung der aktuellen Impfquote bei Influenza aufhorchen lassen von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) SYMBOLFOTO © LPD Kärnten/Wajand

Nach einem kurzen Hoch im ersten Jahr der Corona-Pandemie ist die Durchimpfungsrate zum zweiten Mal in Folge gesunken und liegt nun bei 13,62 Prozent – und damit weit entfernt von einem gesundheitspolitisch akzeptablen Wert. ÖVIH-Präsidentin Renée Gallo-Daniel fordert daher ein Maßnahmenbündel zur Erhöhung der Impfquote.

Höhere Durchimpfungsraten

„Es ist international erwiesen, dass durch das Impfen in der Apotheke deutlich höhere Durchimpfungsraten in der Bevölkerung erzielt werden. Dahinter stehen der wohnortnahe und niederschwellige Zugang der Apotheken, die flächendeckende Verteilung in ganz Österreich, ein über viele Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis zu Patienten und natürlich unsere kundenfreundlichen Öffnungszeiten“, erklärt Gerhard Kobinger, Präsident der Apothekerkammer Steiermark. „Von einer Impfberechtigung der Apotheker profitieren insbesondere auch die Arztpraxen, die entlastet werden und mehr Zeit für die Behandlung der Patientinnen und Patienten haben. Impfen in Apotheken ist eine klassische win-win-Situation – vor allem gewinnen natürlich die Bürger. Die Erfolgsformel lautet: Eigenverantwortung und Leichtigkeit. Wir müssen es allen Menschen so einfach und bequem wie möglich machen, sich impfen zu lassen“, ist Kobinger überzeugt.

Bereits rund 2.000 Apotheker

„Die Apotheker stehen bereit. Rund 2.000 Kollegen haben bereits eine Impfausbildung nach internationalen Standards absolviert. Dass wir solche neuen Herausforderungen schultern können, haben wir bei den Tests auf Covid-19 hinlänglich bewiesen. Es fehlt also nur der politische Wille zur Umsetzung“, so Veitschegger abschließend.