Kontrollen Finanzpolizei beantragte Strafen von 18,5 Millionen Euro Kärnten - Die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) ist für Kontrollen am Arbeitsmarkt und im illegalen Glückspiel sowie für die Einbringung von Geldstrafen in Finanzstrafverfahren zuständig. Dabei geht sie gegen Steuer- und Abgabenhinterziehung, Sozialbetrug, organisierte Schattenwirtschaft und ähnliche Delikte vor.

Für das Jahr 2022 legen die 450 Finanzpolizisten nun erneut eine erfolgreiche Leistungsbilanz vor: Die Finanzpolizei führte 2022 in ihren Bereichen Arbeitsmarkt, Glückspiel und Steueraufsicht rund 27.000 Kontrollen durch und überprüfte dabei mehr als 50.000 Arbeitnehmer. Dabei waren rund 11.000 Personen illegal beschäftige EU-Ausländer bzw. Drittstaatsangehörige und knapp 5.000 Dienstnehmer waren nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet. Die Trefferquote von rund 30 Prozent zeigt, dass die risikoorientierten Prüfmethoden des ABB zu zielgerichteten und erfolgreichen Kontrollen führen.

Steuer- und Abgabenhinterziehung

Finanzminister Magnus Brunner: „Steuer- und Abgabenhinterziehung ist eine kriminelle Handlung, die unserer Gesellschaft schadet. Wer seine Umsätze nicht vollständig angibt oder wer seine Mitarbeiter nicht korrekt anmeldet, der betrügt und dagegen gehen wir konsequent vor”.

Schwarzarbeit durch Scheinrechnungen

Scheinunternehmen befeuern organisierte Schwarzarbeit durch Scheinrechnungen. Die Finanzpolizei deckte eine raffinierte Betrugsmasche in Sachen „Steuer- und Sozialbetrug“ auf – die Teilschwarzbeschäftigung von Dienstnehmern. Die Finanzpolizei führt bei Verdacht eines Scheinunternehmens die Ermittlungen durch und stellt per Bescheid die Scheinunternehmereigenschaft fest. Damit dürfen weder Dienstnehmer angemeldet werden noch kann das Unternehmen weiter wirtschaftlich tätig sein, da durch die Finanzverwaltung automatisch auch die UID-Nummer begrenzt wird. In der Folge werden diese Unternehmen auf der Webseite des BMF veröffentlicht und schließlich im Firmenbuch gelöscht.

Illegale Glücksspiel

Der Kampf gegen das illegale Glücksspiel wird von der Finanzpolizei seit Jahren intensiv und sehr erfolgreich geführt. In den letzten Jahren war ein deutlicher Rückgang der aktiven Glücksspielbetreiber feststellbar. Waren es 2020 österreichweit noch 689 Kontrollen, so verzeichnet die Bilanz 2022 nur mehr 309 Kontrollen im Glücksspielbereich. Insbesondere von außen sichtbaren Lokale sind so gut wie verschwunden.

Geldstrafen im Finanzstrafrechtsbereich

Zu einer weiteren Aufgabe der Finanzpolizei zählt das Einbringen von Geldstrafen im Finanzstrafrechtsbereich: 2022 wurden mehr als 3.000 Exekutionsmaßnahmen gesetzt und ca. 2,3 Millionen Euro eingebracht. Neben den Einbringungsmaßnahmen der Finanzstrafen hat die Finanzpolizei 2022 auch Abgabenexekutionsmaßnahmen in einer Höhe von 13,8 Mio. Euro durchgeführt, 5,5 Mio. Euro an Forderungspfändungen gestellt und rund 630.000 Euro in Form von Sicherstellungsbescheiden verfügt.