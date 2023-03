Hunderte Kilos an Schrott Mistkübel, Fahrräder & mehr: Das wurde alles aus der Drau gefischt Villach - Von Fahrrädern, E-Scooter, Absperrgittern, Mülleimer bis zu Absperrhütchen sowie Einkaufswägen: Immer wieder landet Müll im Laufe des Jahres in der Drau. Genau deshalb wird die Drau einmal jährlich von den Einsatzkräften gereinigt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © HFW Villach

Alle Jahre wieder organisieren die Hauptfeuerwache Villach, die Wasserrettung Villach sowie die Stadt Villach die “Draureinigung”. So auch vergangenes Wochenende. Insgesamt elf Taucher mit vier Booten waren im Einsatz, um die Drau von den hunderten Kilos an Schrott zu befreien. “Viele der Gegenstände liegen in Ufernähe, jedoch so weit unter Wasser, dass es nur mit Tauchern möglich ist, den Unrat zu bergen”, berichtet die Hauptfeuerwache Villach.

Das wurde alles aus der Drau gefischt

Bei der “Draureinigung” konnten die Einsatzkräfte so einiges aus dem Fluss fischen: Unter anderem wurden Fahrräder, E-Scooter, Absperrgitter, Müllkübel, Absperrhütchen und sogar ein Einkaufswagen von den Tauchern an Land gebracht und im Anschluss auch ordnungsgemäß entsorgt. “Der Umwelt und unserer schönen ‘Villach lebt grün’ Stadt zuliebe dürfen wir an alle plädieren, keinen Müll und keine Gegenstände in der Landschaft abzulagern oder in der Drau zu entsorgen. Denn auch wir als Einsatzorganisation machen diese Arbeit ehrenamtlich und in unserer Freizeit”, appelliert die HFW Villach abschließend.