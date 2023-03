3 Millionen Euro investiert Moderner Holzbau: Neue Sparkasse-Filiale in der Pischeldorfer Straße eröffnet Klagenfurt - Kürzlich hat in der Pischeldorfer Straße eine neue Filiale der Kärntner Sparkasse eröffnet. Drei Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) Die neueste Filiale der Kärntner Sparkasse in der Pischeldorfer Straße © Kärntner Sparkasse

Der Neubau der Kärntner Sparkasse in der Pischeldorfer Straße zeichnet sich durch eine nachhaltige Bauweise aus Holz aus. Drei Millionen Euro wurden in den neuen Standort investiert. In Kärnten ist es bereits die sechste Filiale dieser Art. Viele hundert Besucher überzeugten sich davon schon am ersten Tag bei Hausführungen in der neuen Filiale.

Positives Kundenfeedback

Auf 600 Quadratmeter werden die Kunden ab sofort in der zweigeschoßigen Sparkassen-Filiale empfangen. Gleich beim Eingang werden die Besucher von einem Duft frisches Gebäcks aus der Bäckerei Zeppitz begrüßt. 15 Parkplätze werden für die Kunden zur Verfügung gestellt. Auch ist das Gebäude barrierefrei. Die Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe mit Tiefenbohrung verleihen die nötige Energie. „Das Kundenfeedback ist extrem positiv und die Kunden sind begeistert von der Atmosphäre, der Architektur und der Einrichtung. Auch für uns ist es ein wunderschönes Gefühl“, so die beiden Teamleiter Michael Müller und Raphael Thun-Hohenstein.