Einbrüche in Kärnten und Oberösterreich

Klagen­furter Serien-Ein­brecher wandert von einem Ge­fängnis ins andere

Klagenfurt - Ein 30-jähriger Klagenfurter soll mehrere Einbrüche in Oberösterreich und in Kärnten begangen haben. Anfang Dezember wurde er schließlich festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und folglich in die Justizanstalt Linz überstellt.

