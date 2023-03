Ab Mai

Sene­Cura er­öffnet neues Reha-Zentrum in der Klagen­furter Innen­stadt

Klagenfurt - Die SeneCura Gruppe plant die Eröffnung eines neuen Zentrums für Ambulante Rehabilitation in Klagenfurt. Schon ab Mai sollen in dem neuen Reha-Zentrum in der 8.-Mai-Straße 3 die ersten Patienten empfangen werden. 5 Minuten berichtet exklusiv darüber.