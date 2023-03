Sonne und Ermäßigungen Wegen Neuschnee: Ski­saison bis nach Ostern ge­sichert Kärnten - In den Skigebieten ist man nach den Semesterferien mit dem Saisonverlauf bis dato überaus zufrieden. Mit dem gefallenen Neuschnee ist die Nachfrage in den letzten Tagen noch einmal so richtig angesprungen. Die Buchungen gehen bis in die frühen Osterferien. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (404 Wörter) Seilbahnbetreiber und die Kärnten Werbung ziehen eine sehr positive Zwischenbilanz nach den Semesterferien. Dank des Schnee-Nachschubes springen die Buchungen für den Sonnenskilauf nochmals kräftig an. © WKK/Kärnten Werbung

„Die Schneelage war und ist ausgezeichnet für perfekte Pistenbedingungen bis Ostern. In manchen Skigebieten sogar noch bis zum 23. April. Dies stimmt uns alle sehr positiv“, bestätigt Manuel Kapeller-Hopfgartner, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen. Umfragen sowie die direkten Rückmeldungen der Seilbahnbetriebe bestätigen: Die Lust auf Skifahren ist bis in den April hin groß. „Wir verzeichnen viele Anfragen und speziell die heuer frühen Osterferien werden sicherlich von vielen Gästen noch zum Skifahren genutzt“, so Kapeller-Hopfgartner.

Manuel Kapeller-Hopfgartner ist Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen. © WKK/Studio Horst

Coole Angebote für sonnige Wintertage

Neuschnee und ausgezeichnete Pistenbedingungen läuten jetzt den Sonnenskilauf in Kärnten ein, wo in den kommenden Wochen einiges auf und auch abseits der Pisten geboten wird: Am Nassfeld kann man die Wintersaison genüsslich ausklingen lassen. „Beim „Music meets Sun“ wird ab 4. März jedes Wochenende an einer anderen Location im Skigebiet chilliger Soundtrack zum Sonnenskilauf serviert“, unterstreicht Christian Krisper von den Bergbahnen Nassfeld. Skifahrer, die sich die Brettln gerne früh morgens anschnallen, können dies auf der Gerlitzen Alpe tun. „Da die Tage bereits länger werden und die ersten Sonnenstrahlen am Morgen ein besonderes Highlight für unsere Gäste darstellen, starten wir bereits um 7:55 Uhr mit unseren Anlagen“, freut sich Hans Hopfgartner von den Bergbahnen Gerlitzen Alpe. Hansjörg Pflauder von den Bergbahnen Bad Kleinkirchheim präsentiert ein besonderes Zuckerl für Gäste: „Ab einem Skipass von drei Tagen bekommen unsere Gäste 30 Prozent Ermäßigung auf den gültigen Skipass-Tarif und dazu noch einen 4-stündigen Eintritt ins Thermal Römerbad“.

Gute erste Halbzeit für Kärntens Wintertourismus

Klaus Ehrenbrandtner, Chef der Kärnten Werbung, freut sich über die gute erste Halbzeit für Kärntens Wintertourismus. In den Monaten November bis Jänner konnten in Kärnten 1,6 Millionen Nächtigungen verzeichnet werden, ein Plus von 48,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aus dem Heimmarkt Österreich sind Plus 20 Prozent zu verzeichnen. „Insgesamt ist eine starke Annäherung an den Vergleichszeitraum vor Corona zu sehen. Aktuell fehlen nur noch 7,6 Prozent zum Vergleichszeitraum November 2019 bis Jänner 2020. Mit diesem Ergebnis liegt Kärnten etwas besser als der Bundesschnitt“, so Ehrenbrandtner. „Die Buchungslage in Kärnten im Februar wird einheitlich als sehr gut bezeichnet und Ostern kann dieses Jahr noch voll in die Wintersaison einzahlen. Die aktuell kalten Temperaturen in den wichtigsten Herkunftsmärkten erinnern die Menschen daran, dass wir noch mitten im Winter sind und wecken potenziell Lust aufs Skifahren und Winterurlaub“, betont Ehrenbrandtner.