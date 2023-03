Der Vorfall schockierte über die Landesgrenzen hinaus: Ein deutscher Reisebus mit 32 Insassen war in der Nacht des 25. Februar auf der L722 in Richtung Schladming unterwegs. In der so genannten „Schlösselkehre“ kam das Fahrzeug aus derzeit noch unbekannter Ursache von der Straße ab, stürzte die dort befindliche Böschung hinab und kam auf dem Flachdach eines Firmengebäudes zu liegen. Bei dem Unfall wurde ein deutscher Staatsbürger tödlich verletzt. Ein weiterer Insasse sowie der Busfahrer – beide ebenfalls deutsche Staatsbürger – erlitten schwere Verletzungen. Mehr dazu hier.

Auch Busfahrer verstorben

Der schreckliche Unfall forderte ein weiteres Todesopfer. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilt, ist der 51-jährige Buslenker am 28. Feber 2023 in den frühen Morgenstunden im Krankenhaus Schwarzach verstorben. Die technische Begutachtung des Unfallwracks sei noch ausständig.

Polterrunde wurde zur Horror­nacht

Bei der Gruppe, die unterwegs war, soll es sich unter anderem um eine niederbayrische Polterrunde gehandelt haben. Der Mann, der bereits am Unfallort verstarb, soll ausgerechnet der Bräutigam selbst gewesen sein, wie mehrere Medien berichten. Insgesamt standen über 160 Kräfte der Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz. Mehr dazu hier.