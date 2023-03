Erstaunlich

Kärntner Feuerwehr kann kaum glauben, wie weit ihr Faschings-Luftballon geflogen ist

Kärnten/Türkei - Jedes Jahr findet der traditionelle Kinderfasching der Feuerwehr Altendorf in der Gemeinde Sittersdorf statt. Am Ende werden Luftballone mit einem Zettel in die Luft geflogen. Jetzt wurde ein Luftballon in der Türkei gefunden.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (123 Wörter)