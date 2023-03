Vom Tages­zentrum betrieben Oster­deko, Kunst­werke & mehr: Neuer Verkaufs­laden "einzig­ARTig" er­öffnet Klagenfurt - Der Verkaufsladen des Tageszentrums Klagenfurt wurde am neuen Standort 8. Mai-Straße 6 wiedereröffnet. Von Vogelhäuschen bis hin zu Kunstwerke: Im Geschäft gibt es "einzigARTige" Deko und mehr. Von Montag bis Freitag, von jeweils 10 bis 16 Uhr, hat "einzigARTig" geöffnet. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (260 Wörter) Das motivierte Mitarbeiterinnen-Team des Verkaufsladen „einzigARTig“ © pro mente kärnten/Nicolas Zangerle

Vogelhäuschen, die dekorativ den Garten aufwerten, Kuschelkissen, Rosenkugel, Herzen aus Altholz, Osterdekorationen in verschiedensten Formen und Farben, sowie Kunstwerke aus Papier, Stoff und Schmuck: das alles und noch mehr gehört zum vielfältigen Sortiment des Verkaufsladen „einzigARTig“, der am gestrigen Montag an seinem neuen Standort 8. Mai-Straße 6 in Klagenfurt im Beisein zahlreicher Ehrengäste offiziell eröffnet wurde.

Wertvolle Arbeit für Klienten des Tageszentrums

Das Geschäft selbst wird als Non-Profit-Betrieb geführt und wird auch von Klienten des Tageszentrums Klagenfurt betreut. „Der Laden erfüllt vor allem eine therapeutische Funktion“, betont Paul Streit Geschäftsführer von pro mente kärnten, „unsere Klientinnen und Klienten bekommen hier nämlich das Gefühl vermittelt, dass sie etwas Wertvolles leisten.“ Unterstützt wird der Verkaufsladen von der Stadt Klagenfurt und dem Land Kärnten. Der Verkaufsladen „einzigARTig“ in der 8. Mai-Straße 6 in Klagenfurt hat von Montag bis Freitag von jeweils 10 bis 16 Uhr geöffnet.

(v.l.) Tatiana Rivera (Projektleiterin des Tageszentrums Klagenfurt), Mag. Paul Streit (Geschäftsführer pro mente kärnten), Mag. Michaela Obrist (Fachbereichsleiterin Sozialpsychatrischer Cluster) © pro mente kärnten/Nicolas Zangerle Band wurde durchschnitten von (v.l.) Paul Streit, Beate Prettner, Tatiana Rivera, Michaela Obrist, Christian Scheider © pro mente kärnten/Nicolas Zangerle © pro mente kärnten/Nicolas Zangerle © pro mente kärnten/Nicolas Zangerle

Hilfe in Krisenzeiten seit über 35 Jahren

Bereits seit über 35 Jahre existiert das „Sozialpsychiatrische Tageszentrum“ in Klagenfurt. Diese wichtige Einrichtung bietet eine kostenlose ambulante Betreuung für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen und psychosozialen Unterstützungsbedarf an. Ziel der tagestrukturierenden Maßnahmen ist es, durch aktive Betätigung die Handlungsfähigkeit der Betroffenen zu erweitern, zu fördern und zu stabilisieren. Das Tageszentrum bietet Unterstützung, wenn der Alltag zur Herausforderung wird, um das Interesse am Leben wiederzufinden und um den Weg aus der Isolation zu schaffen. Derzeit werden hier im Schnitt rund 30 bis 40 Klient:innen pro Tag von den pro mente kärnten-Mitarbeiter:innen betreut.