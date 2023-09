Laternenwanderung und Co. Inspirierend: So habt ihr die Klagenfurter Innen­stadt bestimmt noch nie erlebt Klagenfurt - Am Freitag, 17. März 2023, veranstaltet der Türmer von Klagenfurt, Horst Ragusch, eine Nachtwächer-Laternenwanderung durch die Klagenfurter Innenstadt. Bei einer Stolpersteineführung am 18. März 2023 sprechen Angehörige von NS-Überlebenden über die Auswirkungen auf heute. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © Wolfi Handler

Der Nachtwächter erzählt manch gruselige Geschichte aus dem Mittelalter über Ostern und den Frühling. Die Nachtwächter-Laternenwanderung findet am Freitag, 17.März 2023, in der Klagenfurter Innenstadt statt. Alle Teilnehmenden erhalten eine mittelalterliche Lampe zum Erhellen dunkler Gassen. Ausklang ist im Ossiacherhof bei einem gemütlichen Zusammenstehen um die Feuerschale bei wärmendem Glühwein (nur der ist extra zu bezahlen). Treffpunkt ist beim Spanheimerbrunnen am Arthur-Lemisch-Platz. Kosten: 7 Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahre gratis. Beginn ist um 19 Uhr.

Stolpersteineführung mit Tochter eines NS-Überlebenden

Die Tocher eines jüdischen Klagenfurter Überlebenden des NS-Terrors berichtet bei einer Stolpersteinführung am Samstag, 18. März 2023, durch die Stadt, unter anderem über Lebensgeschichten und den letzten Klagenfurter Wohnorten, bis die Menschen verfolgt wurden. “Stolpersteine” sind kleine Messingplatten, die an den letzten freiwilligen Wohnorten der späteren Opfer in den Boden eingelassen wurden. 110.000 wurden in den meisten Staaten Europas verlegt. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Spanheimerbrunnen am Arthur-Lemisch-Platz. Auch hier belaufen sich die Kosten pro Person auf 7 Euro. Kinder bis 12 Jahre gehen gratis mit.